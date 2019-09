As 500 Milhas de Londrina terá como novidade as 200 Milhas, ou 2h40 de prova de Turismo 1.6, com carros de acordo com o regulamento do Campeonato Paranaense. Haverá a classificação geral e a Turismo Injetado e Turismo Carburado. As inscrições podem ser feitas com Beto Borghesi pelo celular/WhatsApp (43) 99938-0326. A taxa será de R$ 1.000 por carro. Rafael Lupatini, que atua como coordenador da categoria, destaca que a expectativa é da participação de 25 carros.