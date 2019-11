Turismo da Itaipu amplia horários e vagas para receber mais de 9,4 turistas

Foz do Iguaçu – Mesmo com um dia a menos do que o feriadão da Proclamação da República de 2018, quando o dia 15 caiu numa quinta-feira, a expectativa do turismo da Itaipu Binacional é de receber 9,4 mil turistas neste fim de semana. Para melhor recepcionar os visitantes, o Complexo Turístico Itaipu ampliou horários e vagas dos passeios.

A expectativa tem como base números do Sindhotéis (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu e Região), que ainda no fim de outubro informou que a cidade já estava com 100% dos leitos da rede hoteleira ocupados.

Em 2018, nos quatro dias do feriado, os atrativos da usina de Itaipu receberam mais de 15,5 mil visitantes – número 60% superior ao que o Complexo havia projetado, de 9,5 mil pessoas. Este ano é esperado que o sábado seja o dia de maior fluxo nos passeios, quando são esperados 3,8 mil turistas.

O Complexo Turístico Itaipu aumentou as saídas da Itaipu Panorâmica, passeio mais procurado pelos turistas, para 10 em 10 minutos. Também foi adicionado um horário ao Polo Astronômico, das 13h, e ampliadas as vagas do Itaipu Iluminada de 200 para 400 vagas por dia.

Mais informações e reservas dos passeios podem ser feitas pelo site: https://www.turismoitaipu.com.br/