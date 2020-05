Tubulação de Umuarama amplia vazão de córrego na Estrada Dias

A Prefeitura de Umuarama está ampliando a tubulação no trecho final da Estrada Dias, após a ponte do ribeirão Tucuruvi. No local, costumam ocorrer alagamentos em dias de chuvas fortes dado o grande volume de águas que o córrego recebe de bairros densamente ocupados – como a Zona VI, parques Dom Pedro I e II, San Martin, Irani, Jardim Tropical e os conjuntos habitacionais Ouro Branco e 26 de Junho, além de uma parte do Conjunto Sonho Meu.

No início do ano, a Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação implantou uma tubulação de passagem com 1,20m de diâmetro para evitar que o córrego transbordasse sobre a estrada. Porém a tubulação não possibilitou a vazão necessária. “Como o alagamento persistiu, a Prefeitura está implantando mais uma passagem com tubos de grande capacidade em outro ponto do aterro, para dividir o fluxo e permitir a transposição sem comprometer a circulação de veículos”, informou o diretor de Obras, Nélio Guazzelli.

“Estamos realizando inúmeras obras de ampliação da drenagem pluvial para eliminar pontos de alagamento em diversas partes da cidade. O trabalho estende-se também à zona rural, especialmente em locais impactados pelas galerias urbanas”, explicou o prefeito Celso Pozzobom.

O problema no final da Estrada Dias é antigo e ocorre desde a época em que os bairros foram ocupados. “Esperamos eliminar o ponto de alagamento com a nova tubulação, ainda mais agora que a estrada foi pavimentada desde a ponte do Tucuruvi até o final da Avenida Presidente Castelo Branco, através de parceria entre a Prefeitura, os moradores e o governo federal – com emenda do deputado federal Toninho Wandscheer”, completou Pozzobom. O investimento na pavimentação e demais obras complementares foi de quase R$ 1,5 milhão.

Dengue em Umuarama

Os números na cidade não param de aumentar. Na segunda-feira (4) eram registrados 2024 casos da doença. Ontem (5) o número de casos positivos subiu para 2053. A quantidade de casos relacionados com a dengue cheda a 9105. Este número inclui os confirmados, descartados e suspeitos. Ainda há 4238 pessoas aguardando pelos resultados dos exames. E o número de casos descartados subiu para 2814. Os dados foram atualizados no boletim divulgado pela Secretaria de Saúde ontem pela manhã.