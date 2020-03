Criado pelo Portal Kart Motor para classificar, reconhecer e premiar os melhores pilotos de kart do Brasil a cada temporada, o Troféu Kart Motor teve no último dia 14 a realização de seu primeiro “round”, com a primeira etapa da Copa SPR, em Penha (SC). Os primeiros líderes são Guilherme Gomes (Mirim), Augusto “Guki” Toniolo (Cadete), Eduardo Araújo (Júnior Menor), Mayke Naderer (Júnior), Idilson Silva (Graduados), Weverton Monteiro (Sênior B), Fernando Dias (Sênior A), Edward Veiga (Super Sênior), Sérgio Ramos (Super Sênior Master), Rafael Prada (F4 Graduados), Allan Ramos (F4 Sênior), Marciano Oliveira (F4 Super Sênior) e Nestor Ferens (F4 Super Sênior Máster).

