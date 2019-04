Troca de comando no Corpo de Bombeiros

A partir de hoje o Comando do 4° Grupamento de Bombeiros de Cascavel passa a ser de responsabilidade do major Rogério Lima de Araújo. O tenente-coronel Fernando Raimundo Schunig deixará o Posto de Comandante do 4º GB para assumir o Comando do 3º Comando Regional de Bombeiros, que terá sua sede em Cascavel, na antiga base do Posto Noroeste, que passa por reforma para receber as novas instalações do 3º CRBM.

O major Rogério já esteve no comando de outros grupamentos. Na região oeste do Estado, ele foi comandante do subgrupamento de Toledo. “Ao longo da carreira nós assumimos responsabilidades. Já realizamos esse trabalho de estar à frente de um grupo outras vezes, mas, pelo tamanho do 4º grupamento, que hoje abrange 41 municípios, o desafio é maior. O nosso objetivo é continuar prestando esse trabalho tão importante para a comunidade, mantendo o ritmo e também o dinamismo que são características do grupamento”, afirma o novo comandante, major Rogério Lima de Araújo.

Assista a solenidade de posse: