Tristeza profunda e depressão – A boa solução exige coragem

“Na grande alma não existe diferença entre vivos e mortos. Eles pertencem ao mesmo reino. Quando o medo dos mortos aparece e tentamos nos separar deles, isso tem um efeito ruim”.

Essas são palavras de Bert Hellinger sobre respeitar os mortos.

Eu trago esse assunto por conta da dificuldade que as pessoas têm de lidar com a depressão e com as consequências da tristeza profunda, que muitas vezes levam à morte.

Bert Hellinger se refere à exclusão. Sempre que temos medo de algo ou não aceitamos, como a morte, estamos rejeitando, excluindo.

Muitas vezes, por não querer lidar com a dor da perda, ficamos presos na tristeza. Ficamos limitados na exclusão. Quando falamos em exclusão, falamos da violação do pertencimento, que é a primeira Lei Sistêmica. A violação do pertencimento – a exclusão – muitas vezes tem como consequência algo funesto, digo mortal.

E por que isso é tão desafiador? Por que fechamos os olhos para o sofrimento de alguém mesmo estando próximo?

Eu tenho estudado muito as constelações e o pensamento sistêmico de Bert Hellinger e percebo que o que mais impede as ações funcionais é não conhecer as Leis Sistêmicas e, principalmente, não ter ideia das consequências das violações dessas leis.

Existem Leis Naturais que regem todas as relações. Essas leis impactam a todos, independente de conhecer sobre elas ou não. Elas regem o equilíbrio dos sistemas e permeiam todas as relações. O Pertencimento é a primeira Lei Sistêmica.

Quando alguém é excluído – independentemente do motivo -, o excluído será representado por uma pessoa do sistema em que pertence até que seu lugar seja reconhecido.

Inconscientemente, o escolhido faz de tudo para validar o pertencimento do excluído. A representação do excluído se mostra de maneira pontual. É comum que o membro do sistema repita o comportamento do excluído. Se o excluído morreu de forma trágica, cometeu suicídio, ou sua morte causou um forte trauma na família, é possível que seu destino seja reproduzido, e o escolhido tenha um desejo inconsciente de seguir o outro na morte, podendo até causar sua própria morte.

Esse assunto é desafiador e muito sério.

É preciso muita atenção e um interesse genuíno de permanecer na vida. É preciso abrir mão dos preconceitos e ampliar o olhar. Uma morte sempre é dolorida. O grande desafio é lidar com tudo o que isso representa.

Mais uma vez, o conhecimento é fundamental. Quando compreendemos a dimensão das consequências, podemos conscientemente fazer novas escolhas.

E o que fazer? Como sair da tristeza, como evitar maiores consequências?

É preciso pedir ajuda!

Se isso está acontecendo com você, se você sente uma tristeza profunda e está desafiador permanecer na vida, peça ajuda, escolha olhar para aquilo que esse sentimento quer te mostrar.

Sempre é um movimento de amor, sempre tem algo importante que precisa ser visto e incluído. E então fica mais leve.

Ter coragem para olhar para o que está além do aparente tem como consequência o alívio e a alegria de viver. Escolha ser presenteado pelo seu movimento.

Quando uma pessoa se move e consegue encarar aquilo que dói, todo o sistema – toda a família – é impactada pela paz. Aquilo que foi excluído é reconhecido e integrado novamente e o ciclo de violações é finalizado. A alegria da vida contagia todo o sistema.

Como isso é possível? É possível através das Constelações. Somos muito abençoados pelo conhecimento que auxilia a solução, em todos os níveis de nossas relações.

A Constelação Sistêmica Familiar é um método eficaz que vem trazendo soluções inovadoras e simples, restaura o respeito, o amor e a ordem, permitindo que o amor flua novamente entre os membros do Sistema Familiar. Ela olha com amor para o que está motivando um problema, consegue identificar o que está oculto.

Muitos conflitos ocorrem quando incorporamos o destino de outra pessoa de nossa própria família, mesmo sem estar consciente disso. E isso nos faz repetir o destino dos membros familiares que foram excluídos, esquecidos ou não reconhecidos no lugar que pertencia a eles.

A partir da restauração daquilo que está violado, algo novo se mostra. E isso é possível a partir das descobertas de Bert Hellinger, ou seja, através da Constelação.

Se isso tudo é muito novo para você, se é assustador porém te causa interesse, entre em contato. A vida pode surpreender sempre.

Bert Hellinger afirma: todas as pessoas nasceram com a possibilidade de experimentar a saúde, o sucesso e a felicidade, inclusive você!

Assista às lives sobre Postura Sistêmica e Constelação toda quarta-feira, às 11h, na fanpage do Jornal O Paraná. E mande sua dúvida. Queremos te ajudar!