O trajeto do 12º Transcatarina está definido e traz como novidade o Município de Treze Tílias (SC). “Nossos participantes terão a oportunidade de conhecer mais uma localidade de Santa Catarina por meio do Transcatarina, sendo esse um dos principais objetivos que temos”, disse o diretor-geral do Transcatarina, Edson João da Costa. O Transcatarina 2020 será realizado de 7 a 11 julho e percorrerá cerca de 800 quilômetros. Além de Treze Tílias, as cidades de Fraiburgo e Caçador também serão sedes.

Relacionado