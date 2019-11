Três pessoas ficam feridas em acidente na BR-277 em Nova Laranjeiras

Três pessoas ficaram feridas em um acidente registrado por volta das 6h desta sexta-feira (15), no km 483 da BR-277 próximo à Nova Laranjeiras.

Segundo a PRF ( Polícia Rodoviária Federal), o condutor do veículo que seguia no sentido Curitiba- Foz do Iguaçu, perdeu o controle do veículo Creta e saiu da pista descendo em uma ribanceira e colidindo com uma árvore.

Com a colisão dos quatro ocupantes, três ficaram feridos, um deles gravemente pois teve fratura exposta, todos foram levados ao Hospital São José em Laranjeiras do Sul.

O condutor relatou que ele e sua família saíram de Florianópolis e iriam para Foz do Iguaçu , sendo que passou a noite dirigindo.

À PRF recomenda aos motoristas que, sempre que possível , que se evite dirigir por várias horas sem descansar, pois o sono é causa de redução de concentração, diminui os reflexos e é causa de acidentes.

Fotos:PRF