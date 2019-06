Três pessoas ficam em estado grave após acidente na BR-369 em Cascavel

Cinco pessoas ficaram feridas em um grave acidente por volta das 18h30 deste sábado (8). APRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para atender uma colisão frontal na BR-369 em Cascavel.

De acordo com relato de testemunhas, uma GM/S10 que seguia sentido Cascavel invadiu a pista contrária, colidindo contra um FIAT/Uno e um FIAT/Palio que seguiam no sentido contrário. Um VW/ Gol também se envolveu no acidente.

O condutor da caminhonete que provocou o acidente fugiu do local sem prestar socorro às vítimas e ainda não foi localizado.

Os condutores dos automóveis foram submetidos ao teste do etilômetro que apresentou resultado 0,0 mg/l.

Do acidente resultaram 5 feridos, sendo 3 graves, todos eram ocupantes do FIAT/Uno.