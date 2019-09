Três Barras do Paraná respira música a partir desta quinta

Começa nesta quinta-feira(5) em Três Barras do Paraná a 4ª Etapa do XIV FERMOP (Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná), promovido pela Amop e na sexta-feira (6) acontece o FERMUPS (Festival Regional da Música Popular e Sertaneja).

A final dos dois festivais nas categorias Popular e Sertaneja será sábado dia 07 de Setembro.Lembrando que a grande final do FERMOP, com a participação dos artistas classificados nas etapas regionais, acontecerá no mês de outubro em Pato Bragado.

Premiação

Aos vencedores do 15º FERMUPS (Festival Regional da Musica Popular e Sertaneja), de Tres Barras do Paraná, caberá a seguinte premiação nas Categorias Popular e Sertaneja.

1º Colocado: R$ 3.100,00

2º Colocado: R$ 1.600,00

3º Colocado: R$ 1.100,00

4º Colocado: R$ 800,00

5º Colocado: R$ 600,00

6º Colocado: R$ 200,00

7º Colocado: R$ 200,00

8º Colocado: R$ 200,00

9ª Colocado: R$ 200,00

10º Colocado: R$ 200,00

O prefeito Hélio Bruning fala sobre o evento. “Vamos sortear brindes, cada noite uma bicicleta e um violão para os participantes. Não há nenhum custo para a população. Além disso, os patrocinadores e parceiros comerciantes ganharão ingressos que poderão sortear”. O festival é de grande importância para a população e a prefeitura não mede esforços para que seja bem aproveitado. A dupla Barreto e Campo Grande será a atração principal no dia 6. No dia 7 encerramento e baile com Banda Zatter.