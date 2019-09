Três Barras recebe nova ambulância

Três Barras do Paraná foi um dos municípios contemplados com uma das 31 novas ambulâncias entregues ao Consamu -Consórcio Intermunicipal Samu Oeste, para ampliação e renovação da frota, entregues pelo Governo Federal e Governo do Estado.

Os novos veículos serão distribuídos em 43 municípios integrados ao consórcio e que recebem atendimentos do Samu e vão melhorar o atendimento a vítimas de urgência e emergência que são atendidas diariamente pelos socorristas na região Oeste do Paraná.

O Prefeito de Três Barras do Paraná Helio Bruning, juntamente com a Secretária de Saúde Dilseia Fornari e a Diretora do Hospital Municipal receberam a ambulância durante a solenidade de entrega, que contou com a presença do Secretário de Estado da Saúde Beto Preto.

“Essa ambulância vai proporcionar um atendimento ainda melhor do que o nosso Samu ja faz”, concluiu o prefeito.