Treinador promete Conor McGregor com jiu-jítsu afiado contra Cerrone

Las Vegas – Em praticamente 12 anos de carreira e 25 lutas de MMA, o irlandês Conor McGregor só foi derrotado quatro vezes, sendo todas por finalização. Dessa maneira, seus os principais rivais miram explorar esse seu “ponto fraco” nas disputas. Mas caso Donald Cerrone, no dia 18 de janeiro, no UFC 246, pense nisso, poderá ter uma surpresa. Pelo menos foi o que garantiu Dillon Danis, um dos principais encarregados em treinar o chão de do “Notorious”.

O treinador do ex-campeão do peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg), em entrevista ao canal “The Schmo”, destacou que não entende o motivo de subestimarem a arte suave de McGregor. Danis afirmou que o irlandês está com um jogo de solo afiado e pronto para um possível combate contra o “Cowboy” nesta situação.

“Conor sempre esteve preparado. Ele tem sido um dos melhores caras de jiu-jítsu com quem já treinei. O jiu-jítsu dele está em outro nível, e sempre esteve. Acho que as pessoas o subestimam por algum motivo, mas se isso acontecer (uma luta no chão), elas vão ver. Elas verão como ele é bom”, afirmou o atual lutador do Bellator.

Com 21 vitórias na carreira, McGregor só conseguiu uma utilizando o seu jogo de solo. Ela aconteceu em junho de 2012, no CWFC, quando derrotou Dave Hill dessa maneira, no segundo round do combate.

Nate Diaz e Khabib Nurmagomedov foram os responsáveis pelas derrotas de McGregor por finalização no Ultimate. Afastado dos octógonos desde outubro de 2018, o irlandês retornará à organização no dia 18 de janeiro, na luta principal do UFC 246, em Las Vegas, contra o estadunidense Donald Cerrone.