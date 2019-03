Transpoeste: Região quer ser referência nacional para os transportes

Cascavel – A Transpoeste, primeira edição de uma feira inédita de transportes regionalizada no Paraná, começou na tarde de ontem (20) com uma grata missão: nasceu com o objetivo de ser grande e se tornar, em poucos anos, referência nacional para o segmento. “Em alguns anos estimamos que a Transpoeste seja para o setor dos transportes o que o Show Rural é para o agronegócio brasileiro. Esta é a nossa grande missão, nosso principal objetivo”, afirma Wagner Adriani Pinto, presidente do Sintropar (Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Oeste do Paraná), entidade organizadora do evento.

E já começou bem. Segundo o presidente da Fetranspar (Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná), Sérgio Malucelli, apenas uma transportadora da região resolveu renovar a frota com a aquisição de 50 novas unidades de uma só vez.

Com isso, as expectativas de negócio estimadas em R$ 100 milhões durante o evento podem ser facilmente superadas até a tarde desta sexta-feira, quando a feira chega ao fim.

Segundo Wagner Adriani Pinto, apesar de ser a primeira feira nesses moldes, são esperadas pelo menos 5 mil pessoas. O evento reúne 26 expositores no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel com acesso livre e gratuito.

Números

A justificativa para a realização foi pautada em números. Uma pesquisa inédita feita pelo Sintropar revela que há em parte do oeste 1.532 transportadoras que, juntas, possuem 55 mil caminhões, empregam mais de 40 mil pessoas e contribuem com uma movimentação financeira anual em mais de R$ 30 bilhões. Esses 26 municípios da região cobertos pelo sindicato representam 1% de todas as transportadoras brasileiras. “É um setor muito forte, pujante em um dos modais mais relevantes ao País. Este é um setor que representa muita força e grandeza em números”, encerrou o presidente do Sintropar.