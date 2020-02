Transparaná começa hoje em Guarapuava

A mais tradicional competição off-road do Paraná terá início hoje em Guarapuava. A 26ª edição da competição será disputada até sábado, com a expectativa de fortes emoções aos participantes oriundos de vários estados.

Além de Guarapuava, a competição passa por Imbituva, Castro e a chegada será em Curitiba. A promoção e a organização são do Jeep Clube de Curitiba, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

A programação começa às 8h com a abertura da Secretaria de Prova, em Guarapuava. Às 11h será realizado o briefing com os pilotos e a largada do primeiro carro está marcada para as 13h. A premiação da etapa de Guarapuava será 45 minutos após a entrega dos resultados, no hotel Iapó.

A segunda etapa será amanhã, de Guarapuava a Imbituva, com largada às 8h. A terceira etapa será na sexta-feira, com largada às 8h em Imbituva e a chegada será em Castro. A quarta e última etapa será no sábado, com largada às 8h em Castro e chegada será em Curitiba. A premiação da etapa de encerramento será às 17h, ao passo que a premiação do Transparaná será às 18h, no Barigui Park Hotel.