O 26º Transparaná chega ao fim neste sábado, com a realização da quarta e última etapa. Serão percorridos 221,98 quilômetros entre Castro e Curitiba. A largada será às 8h e a chegada às 14h50 no Jeep Clube de Curitiba (Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 1.293, São Lourenço). A premiação da etapa de Curitiba está marcada para as 17h e a premiação dos campeões de 2020 será a partir das 18h.

