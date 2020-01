O liquidante da Cettrans, Vander Piaia, alerta para possível tentativa de golpe que visitantes do Portal Cascavel Leilões possam estar sujeitos. A suposta empresa vem anunciando veículos para leilões, os quais estariam abertos à visitação no pátio de veículos da Cettrans em Cascavel. O portal também fornece, de forma indevida, como sendo endereço da empresa o mesmo do pátio, que fica na Rua da Lapa, n° 1.509, Bairro Ciro Nardi, conforme print abaixo.

