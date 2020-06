Traficante e batedores são presos após perseguição em Corbélia

Batedores e um traficante foram presos na madrugada desta terça-feira (9) após serem perseguidos pelos agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-369 entre Corbélia e Cascavel.

Por volta das 3h, equipes da PRF deram ordem de parada a dois veículos suspeitos que passaram em alta velocidade pela equipe. Sendo um deles abordado e o outro evadiu-se na madrugada, mas foi localizado nesta manhã por equipes da Polícia Militar de Corbélia.

Durante as buscas na região, foi constatado que o veículo abordado Peugeot se tratava de um batedor, que apoiava atividade criminosa.

Foram feitas buscas em Corbélia e localizado um veículo HR-V com registro de roubo/furto na cidade do Rio de janeiro em 19/12/2019. O veículo desobedeceu a ordem de parada das equipes da PRF, empreendendo fuga em alta velocidade pela BR-369 sentido Cascavel. Em determinado ponto da rodovia o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu na traseira de um caminhão nas proximidades do km 501.

No interior do veículo, encontrados 295,25kg de maconha. Solicitado apoio médico da Viapar para atendimento do infrator, posteriormente conduzido a Polícia Federal de Cascavel para providências.

O condutor e os batedores poderão responder por tráfico de drogas, receptação, direção perigosa, crime contra as telecomunicações e tentativa de homicídio contra as equipes policiais já que houve tentativa de colisão contra as viaturas por diversas vezes por parte dos criminosos.