Trabalhador morre soterrado em moega de grãos em Nova Aurora

Um trabalhador morreu soterrado em uma moega de grãos na PR-180, em Nova Aurora, oeste do Paraná, na tarde desta quinta-feira (5). Brigadistas do Corpo de Bombeiros de Cascavel foram acionados para atender a ocorrência.

Marcos Aparecido Viana, conhecido como “Marquinhos”, morava em Nova Aurora. Ele fazia o manejo de uma máquina de grãos no momento do acidente, e foi soterrado. Os socorristas do Samu e do Corpo de Bombeiros foram até o local atender a vítima, mas, quando chegaram, o homem já estava morto.

A empresa fechou as portas fechadas logo após o acidente.