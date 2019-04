Toledo se prepara para a decisão contra o Athletico

Depois da vitória em casa, por 1×0, no primeiro jogo da grande final do Campeonato Paranaense, o Toledo treina para a segunda partida da final mantendo a mesma pegada, com muita entrega em campo e mantendo seu estilo fechado de jogo. O segundo jogo acontecerá na Arena da Baixada, no domingo (21), às 16h. O Toledo tem a vantagem do empate.

Campeão da Taça Barcímio Sicupira, o primeiro turno do Campeonato Paranaense, o Toledo não quer saber de ‘inventar‘ nesse último compromisso da competição. O técnico Agenor Piccinin garantiu que a equipe vai manter sua maneira de jogar, que prioriza a defesa e que sabe das dificuldades que vai encontrar na partida.

“Domingo acaba o campeonato, vamos dar nosso máximo. Conquistamos o primeiro turno com nosso estilo de jogo, não vamos nos enganar falando que vamos fazer diferente. Sabemos das dificuldades de jogar com Athletico, ainda mais com o apoio de sua torcida e o gramado que não estamos habituados. Vamos seguir nossa linha”, explicou o treinador.

No primeiro jogo do segundo turno o Porco foi goleado por um expressivo 8×2 na casa do adversário. Piccinin traz uma experiência de 45 anos atuando no futebol, sobretudo em clubes que figuram em divisões menores, e acredita ser possível competir durante os 90 minutos da decisão batendo de frente com o Rubro-Negro. Ainda que o Athletico seja um clube expressivamente maior que o Toledo, a disputa será dentro de campo.

Independente do resultado, o Toledo já está garantido na Série D e na Copa do Brasil de 2020.