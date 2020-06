Toledo registra mais de 700 infectados pela Covid-19

Toledo confirmou neste domingo (21), mais 146 casos do novo coronavírus, o total é de 768 infectados e seis óbitos em decorrência da doença. Segundo o município 189 pessoas estão recuperadas.

Os novos casos são: 28 confirmados através de RT-PCR do LACEN, com 14 casos no sexo masculino e 14 no sexo feminino; 83 casos foram confirmados através de RT-PCR do setor privado, com 53 destes casos no sexo masculino e 30 no sexo feminino; 35 casos através de Teste Rápido, com 27 casos no sexo masculino e 08 no sexo feminino.

Taxa de ocupação

Neste domingo (21) 15 pacientes estão internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 12 em leitos de enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI em Toledo é de 91,67% e de enfermaria 100%. Em Assis Chateaubriand, no Hospital Moacir Micheletto a taxa de ocupação na UTI é 71,43% e 42,86% dos leitos de enfermaria.