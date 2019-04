Toledo realiza mutirão para exames de eletrocardiograma

A Prefeitura de Toledo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza neste sábado (6), e no dia 27 de abril, 120 exames de eletrocardiogramas. De forma gratuita, as ações serão realizadas na Centro de Especialidades Médicas e Saúde do Trabalhador Radialista Osvaldo Luiz Ricci, na Vila Pioneiro.

Os agendamentos dos pacientes foram possíveis através das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que fizeram o atendimento aos munícipes. De forma gratuita, as ações serão realizadas na Central de Especialidades Médicas e Saúde do Trabalhador Radialista Osvaldo Luiz Ricci, na Vila Pioneiro. Os pacientes que irão participar do mutirão são pessoas que estão na fila de espera desde outubro de 2018.

O Diretor da Rede de Atenção Especializada, Daniel Ricardo Jochims, afirma que o mutirão deve diminuir a demanda. “O propósito é que o fluxo de atendimentos para tais pacientes tenham maior agilidade”.

No mês passado, em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná (CISCOPAR), Toledo realizou um mutirão de atendimentos para pessoas que necessitavam de exames de catarata. Mais de 50 pessoas devem ser atendidas nessa demanda que iniciou em março e deve finalizar neste mês de abril.

“São essas movimentações que proporcionam uma melhoria evidenciada na saúde do município. Além da estrutura física, está sendo oferecido um atendimento de qualidade. Com a nova Central de Especialidades é apresentado isso”, destaca Daniel.