TOLEDO | Porco recebe Leão em busca do primeiro triunfo em casa

Vindo de derrota para Cascavel CR no Clássico da Soja, o Toledo EC volta a contar com o fator casa nesta domingo (9), quando recebe o Rio Branco pela 6ª rodada do Paranaense 2020, às 16h, no Estádio 14 de Dezembro. Será o quarto jogo em casa para o Porco, que ainda por enquanto só viu sua torcida ficar no “quase” no empate com o União (1 a 1). Nos outros jogos como mandante, perdeu para Cianorte (1 a 0) e Londrina (3 a 1). Assim, já tem campanha melhor como visitante, com a vitória por 2 a 0 sobre o PSTC. O jogo com o Leão da Estradinha é o último do Toledo antes da estreia na Copa do Brasil, na quarta-feira (12), contra o Náutico, também no 14 de Dezembro.

