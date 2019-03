Toledo Futsal recebe Pato na estreia no Alcides Pan

Toledo – Derrotado em Foz do Iguaçu na rodada inaugural da Série Ouro do Paranaense 2019, o Toledo Futsal estreia em casa nesta sexta-feira pelo Estadual. O adversário é o Pato, atual campeão da Liga Nacional. O jogo está marcado para as 20h30, no Ginásio Alcides Pan.

Para este primeiro compromisso diante de seu torcedor, o técnico Marcelo Moresco deverá ter peças importantes à disposição. Vetados pelo departamento médico no último fim de semana, São Pedro e Zocca são esperados para o embate de logo mais.

Outro que deve voltar a atuar normalmente é o goleiro Renan, recuperado de escoriações causadas por um acidente de moto às vésperas da primeira rodada.

MAIS JOGOS

Aberta ontem com Matelândia x Campo Mourão, a 2ª rodada da Série Ouro do Paranaense de Futsal tem sequência com outros seis jogos nesta sexta-feira: Cascavel x Umuarama (20h), São José dos Pinhais x Marreco (20h), Toledo x Pato (20h30), Ampére x Marechal (20h30), Palmas x Foz Cataratas (20h30) e São Lucas x Marreco (20h30).