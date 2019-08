Toledo Futsal atua em casa e Foz Cataratas se volta a Ouro

Cascavel – A tabela de classificação da Série Ouro do Paranaense de Futsal será movimentada por quatro equipes nesta terça-feira, sendo duas do oeste. O Toledo recebe o Marreco no Ginásio Alcides Pan e o Foz Cataratas desafia o Dois Vizinhos no Teodorico Guimarães, ambos às 20h30.

O duelo do time toledano é pela 21ª rodada. Já o da equipe iguaçuense, de volta ao campeonato depois de representar o Estado na Taça Brasil de Clubes, é válido pela 19ª rodada.

O Foz Cataratas não atua pela Série Ouro desde o dia 27 de julho, no empate por 1 a 1 em São José dos Pinhais. Aquela igualdade marcou o quinto jogo seguido do time da fronteira sem vitória na competição. Antes, vinha de empates com Marechal e Pato, e derrotas para Campo Mourão e Umuarama. Atualmente, ocupa a 7ª posição na classificação, com 32 pontos. Nesta noite, enfrentará o 8º colocado, com 29 pontos, e que vem de derrota por 4 a 1 no duelo regional com o Ampére, sem vencer há três rodadas.

O Toledo também ficou um longo período sem jogar, mas por conta de compromissos dos adversários por competições nacionais – teve os jogos com Pato e Marechal adiados nos dois últimos meses. Em sua última exibição, no dia 31 de julho, empatou com o Campo Mourão na casa do adversário. Antes, havia empatado também com o Umuarama e vencido o Palmas e o Ampére. Hoje busca seu quinto jogo de invencibilidade para subir na classificação. Atualmente é o 9º colocado, com 22 pontos. Já o Marreco, que vem de classificação à semifinal na Copa do Brasil, é o 6º, com 33.