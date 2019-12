Toledo EC apresenta elenco com nove atacantes

Atual vice-campeão paranaense, o TEC (Toledo Esporte Clube) iniciou nessa segunda-feira (2) os trabalhos para a temporada 2020, na qual disputará o Paranaense, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro. O técnico Paulo Baier recebeu os jogadores no Estádio 14 de Dezembro e já deu início aos trabalhos.

Pelo elenco apresentado pelo presidente Carlos Alberto Dulaba, o Porco versão 2020 será bastante ofensivo.

Na onda do futebol “pra frente”, que ganhou o País com os gringos “Jorges” – Jesus, do Flamengo, e Sampaoli, do Santos -, o técnico Paulo Baier terá nove atacantes no grupo de jogadores.

O elenco contará ainda com três meias, cinco volantes, cinco zagueiros, três laterais esquerdos, três direitos e dois goleiros, o que deixa em aberto a possibilidade de retorno do “São” André Luiz.

O Estadual

A estreia do Toledo EC no Paranaense 2020 será em casa, contra o Cianorte, no dia 19 de janeiro (domingo). Três dias depois, receberá o União, vice-campeão da Segundona 2019, e na sequência, na 3ª rodada, fará seu primeiro jogo como visitante, contra o PSTC, atual campeão da Segunda Divisão, em Cornélio Procópio. Depois, nessa ordem, enfrentará: Londrina (casa), Cascavel CR, (fora), Rio Branco (c), Athletico (f), FC Cascavel (f), Coritiba (c), Operário (f) e Paraná Clube (c). Assim, fará apenas duas viagens longas no campeonato, para Curitiba e Ponta Grossa, na 7ª rodada e na 10ª rodada, respectivamente.

Confira o elenco do Toledo para 2020:

elenco tec 2020