Toledo e Operário duelam no 14 de Dezembro

Exatamente um mês após medirem forças pela semifinal da Taça Barcímio Sicupura Jr, Toledo e Operário voltam a duelar no Estádio 14 de Dezembro neste domingo, agora pela 2ª rodada da Taça Dirceu Krüger. Será o reencontro do Porco com o seu torcedor, pois depois daquele jogo, no qual eliminou o Fantasma nos pênaltis, foi ao Alto da Glória vencer o Coritiba na final da 1ª Taça e à Arena da Baixada desafiar o Athletico no último fim de semana, na abertura desta 2ª Taça. No embate de dois meses atrás, mais de 4 mil pessoas empurraram o Toledo à decisão. A expectativa é que a força das arquibancadas incentive novamente em campo o time que vem de goleada por 8 a 2, sofrida para o Furacão.