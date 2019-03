Toledo desafia Athletico em busca de passar invicto pelo Trio de Ferro

Toledo – Campeão da Taça Barcímio Sicupira Júnior, o que já o torna finalista do Paranaense de Futebol 2019 e detentor de vagas na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro em 2020, o Toledo desafia o Athletico neste domingo pela 1ª rodada da Taça Dirceu Krüger.

O Porco tenta “fechar a trinca” sem derrota para o Trio de Ferro. Na 1ª Taça, o Toledo enfrentou o Coritiba duas vezes e o Paraná Clube uma vez e passou invicto com os dois representantes do Estado na Série B.

Desta vez, contra o time de aspirantes do representante paranaense na Série A, o time toledano também tem a oportunidade de assumir a liderança da classificação geral do campeonato. Para isso, precisa que FC Cascavel e Coritiba não vençam fora de casa, contra Paraná Clube e Cianorte, respectivamente.

Por outro lado, o Toledo já se livrou do rebaixamento, independentemente dos resultados nesta 2ª Taça. Assim, pode jogar toda a segunda metade do Estadual sem pressão e ainda em preparação para a disputa do título.

Contra o Athletico, o técnico Agenor Piccinin não conta com o zagueiro Eduardo, o lateral-esquerdo Adriano, o meia Julio Cesar e o atacante Wainy, por lesão, nem com o volante Guilherme Rend e o atacante Marcelinho, por força contratual.