Toledo decreta luto pela morte do pioneiro e ex-prefeito Avelino Campagnolo

Faleceu na noite dessa segunda-feira (28) o pioneiro, médico e ex-prefeito do Município de Toledo Avelino Campagnolo, aos 93 anos. O velório acontece nesta terça-feira (29), no auditório do Paço Municipal das 6h até as 10h30, entrada pelo acesso principal do auditório, após o corpo segue para Catedral Cristo Rei.

Avelino teve um papel de destaque na história política e administrativa do município, sendo um homem honrado. Em 1964, Dr. Avelino foi eleito prefeito de Toledo, realizando administração marcada pela implantação de duas novas pequenas usinas hidrelétricas, abertura de estradas no interior, construção de campos de futebol, asfaltamento e extensão de redes de água e luz na cidade e outras conquistas, até hoje lembradas pela comunidade. Foi dele também a iniciativa de implantar a primeira rede de esgotos sanitários da cidade.

A trajetória do médico, empresário, líder comunitário e ex-prefeito, Dr. Avelino Campagnolo, em Toledo, se confunde com a história do município, do serviço de saúde e do próprio desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade e região.

Neste momento de dor, a Prefeitura solidariza-se com seus familiares e amigos pela perda deste grande homem, grata pela dedicação e trabalho prestado pelo Dr. Avelino ao Município de Toledo.

A Prefeitura de Toledo decretou luto oficial de três dias.