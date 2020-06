Toledo confirma mais 87 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

A Secretaria de Saúde de Toledo confirmou 87 novos casos da covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado nesta quarta-feira (24). Com esses casos, já foram identificados e confirmados 960 pacientes com o novo coronavírus no município, desses, 20 estão internados em enfermaria e 17 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Dos casos positivos desta quarta, foram identificados pela Secretaria Municipal de Saúde 50 casos e 37 casos na rede de saúde privada e suplementar.

Entre os casos indentificados no setor público, 38 foram por RT-PCR (17 masculinos e 21 femininos) e 12 por testes rápidos (07 masculinos e 05 femininos). Dos casos confirmados no setor privado e suplementar, 22 foram através de RT-PCR (07 masculinos e 15 femininos) e 15 por de testes rápidos (07 masculinos e 08 femininos).

Confira abaixo o boletim completo: