Toledo confirma mais 37 pacientes com covid-19; já são 258 casos no município

A Secretaria de Saúde de Toledo confirmou na tarde deste sábado (13), mais trinta e sete casos de covid-19. Vinte e seis exames realizados pelo Sistema Único de Saúde e onze exames em Laboratórios privados.

Entre os vinte e seis casos identificados pela Secretaria Municipal de Saúde, treze pacientes são do sexo masculino , sendo quatro com idades variando entre os 20 e 29 anos, seis entre 39 e 49 anos, dois comidade entre os 50 anos a 59 anos e um com 75 anos.

Os treze casos femininos apresentam idades assim distribuídas: três casos com idades entre 20 a 29anos, sete casos de 30 a 39 anos e 3 casos com idades entre os 49 e 50 anos.

Os 122 casos identificados na Cadeia Pública, através de testes rápidos, serão devidamente notificados em sistema oficial e acrescidos ao número de casos do Município, assim como ocorreu com os vinte casos identificados em tal público através do exame RT-PCR.