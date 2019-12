Toledano Luis Steffens é destaque no Brasileiro de Paraciclismo 2019

Toledo – Nome referência da modalidade e que defendeu o País nos Jogos Pan-Americanos no Peru e no Mundial na Holanda este ano, Luis Steffens acaba de voltar para Toledo com dois títulos do Campeonato Brasileiro de Paraciclismo de Estrada. Ele venceu a prova do contrarrelógio individual e se tornou bicampeão na modalidade e faturou ainda o ouro inédito na prova de Estrada, na competição realizada em São Carlos (SP), no fim de semana.

“O contrarrelógio individual é a minha preferida, a que eu tenho mais facilidade, e fiz uma prova bem tática, controlando a distância dos meus adversários para poder não me desgastar muito”, frisou Luis.

O toledano explicou também a estratégia que adotou para faturar o título da disputa de estrada. “No domingo [1º], que era a prova principal, a de resistência, num circuito, eu lançava um ataque a cada volta, e com isso fui desgastando meus adversários, até que perto do fim consegui deixar para trás o restante dos meus adversários e abrir vantagem. Então, deu tudo certo no planejamento e no domingo também consegui a vitória, em uma prova na qual eu ainda não tinha título de campeão brasileiro”, comemorou Luis.