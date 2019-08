Título no Japão rende prêmio milionário ao Athletico

Campeão da Levain Cup 2019 ao golear o Shonan Bellmare por 4 a 0 na decisão da disputa internacional, a maior goleada da história da competição, o Athletico Paranaense volta para o Brasil como a segunda equipe do País a erguer o troféu em 12 edições – o Internacional foi campeão em 2009 – e com os cofres mais cheios. O Furacão recebeu R$ 6,5 milhões em prêmios com a conquista, sendo 770 mil dólares (R$ 3 milhões) pela participação e 900 mil dólares (R$ 3,56 milhões) pelo título. O Athletico inicia hoje o retorno ao Brasil. A chegada a São Paulo está prevista para amanhã cedo. Da capital paulista, o elenco embarcará para o Rio de Janeiro, onde enfrentará o Botafogo no domingo (11) pelo Brasileirão.