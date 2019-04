Tiago Nunes exalta melhor partida em vitória “magra”

Após golear Jorge Wilstermann por 4 a 0 e Boca Juniors por 3 a 0, o torcedor atleticano esperava novo triunfo com elevado número de gols contra o Tolima, no terceiro jogo seguido do Athletico em casa pela Libertadores. A vitória por 1 a 0 não deixou a desejar, pois fez o Furacão se isolar na liderança do Grupo G da Libertadores e ficar mais perto das oitavas de final. Para o técnico Thiago Nunes, aliás, a vitória “magra” foi a melhor exibição de seus comandados na competição continental. “Desde que eu comando a equipe, foi uma das melhores atuações do nosso time. A equipe do Tolima nos marcou de uma maneira muito eficiente. Mesmo assim finalizamos 11 bolas, que é a média das equipes na Libertadores. E o adversário não criou nada. Foi uma vitória emblemática, com uma grande atuação”, avaliou. O CAP agora terá duas partidas seguidas fora de casa. Visitará o Wilstermann no dia 24, na Bolívia, e o Boca Juniors no dia 9 de maio, na Argentina.