Terra das Cataratas: Investimentos miram turismo internacional

Foz do Iguaçu – O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, entregou nessa sexta-feira (28) as obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Cataratas. Freitas também assinou a ordem de serviço para o início das obras de ampliação da pista em 600 metros, o que permitirá o pouso de aeronaves maiores e voos diretos para a América Central e os Estados Unidos. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o presidente da Infraero, Brigadeiro Paes de Barros, participaram da cerimônia.

Com o fim dos trabalhos, que receberam investimento de R$ 42,4 milhões, a capacidade duplicou, passando de 2,6 milhões para 5 milhões de passageiros ao ano. Foz do Iguaçu é segundo destino brasileiro mais procurado pelos turistas internacionais. A ampliação do aeroporto, administrado pela Infraero, é uma demanda antiga. O investimento na modernização vai valorizar o ativo público, que será concedido no leilão da sexta rodada, previsto para o fim do ano.

Dentre as melhorias implementadas no aeroporto estão mudanças na área de check-in, nova sala de embarque para voos domésticos e internacionais, expansão dos espaços destinados às áreas comerciais, além de novos banheiros, escada rolante e carrosséis de bagagens. O terminal também ganhou dois novos elevadores e quatro novas pontes de embarque, que vão melhorar a fluidez na circulação dos passageiros que embarcam ou desembarcam em Foz.

“Isso é histórico para Foz do Iguaçu, que está sendo colocado em outro patamar. Com a ampliação da pista do aeroporto em 600 metros, Foz estará definitivamente na rota das principais operadoras de turismo da Europa e dos Estados Unidos”, disse Freitas.

Sem escalas

O pátio de estacionamento de aeronaves está sendo ampliado. A obra vai garantir mais quatro posições de estacionamento de aeronaves comerciais, aumentando a capacidade em 57%. Com as obras de drenagem, concluídas em novembro de 2019, as intervenções manterão os melhores níveis de segurança na circulação das aeronaves.

A pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Cataratas foi recapeada e, com a ampliação, proporcionará um incremento das cidades atendidas sem escalas a partir de Foz, com a possibilidade de voos para a América Central e os Estados Unidos.

Outra melhoria, também realizada em parceria entre Infraero e Itaipu, é a duplicação da via de acesso ao aeroporto. A obra, que já está em andamento, vai aprimorar a fluidez nas chegadas e saídas de veículos no terminal fronteiriço.

Parte das melhorias está em operação desde junho do ano passado. Entre elas, a sala de desembarque doméstico com 1,2 mil m², espaço mais de três vezes maior que a área antiga; o novo conjunto de sanitários e o acesso ao novo saguão de passageiros.

Cinco companhias aéreas operam voos comerciais em Foz: Gol, Latam, Azul, JetSmart e a boliviana Amaszonas, que ligam a cidade a Curitiba/PR, São Paulo/SP, Campinas/SP, Porto Alegre/RS, Rio de Janeiro/RJ, Florianópolis/SC, Confins/MG, Lima (Peru), Santiago (Chile) e Santa Cruz de la Sierra (Bolívia).

Plano de Foz é dobrar número de turistas

O prefeito Chico Brasileiro afirma que o plano de Foz do Iguaçu é dobrar o número de turistas até 2030. Segundo ele, cerca de 4 milhões de pessoas visitaram a cidade ano passado. “A modernização do aeroporto e da via de acesso nos garante toda a infraestrutura urbana para receberemos mais turistas. O número de voos internacionais será consideravelmente ampliado com a nova pista”, explica.

Levantamento da Secretaria de Turismo de Foz aponta que em 2018 o aeroporto da cidade recebeu 2,3 milhões de passageiros. Dos que desembarcaram na cidade no período, 86% tinham no turismo a principal atividade, com gasto médio de US$ 77 (cerca de R$ 335) por pessoa.

O Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, maior atrativo turístico do Paraná, recebeu 2.020.358 turistas em 2019, primeira vez da história que as catracas giraram mais de 2 milhões de vezes. O aumento de turistas brasileiros e estrangeiros foi de cerca de 6,6% em relação a 2018, quando o parque atingiu a marca de 1.895.501 pessoas.

Foz também registrou recorde de visitação em outros pontos turísticos. Cerca de 450 mil pessoas de 132 nacionalidades visitaram o Marco das 3 Fronteiras ano passado, 11% a mais que no ano anterior. Já a Itaipu Binacional recebeu 1.028.225 turistas em 2019, crescimento de 0,4% em relação a 2018.

Duplicação da BR-469 deve começar em setembro

A duplicação da Rodovia das Cataratas, a BR-469, num trecho de 8,5 quilômetros entre o trevo da Argentina até o portão do Parque Nacional do Iguaçu, vai deixar de ser promessa e se tornar realidade. O anúncio foi feito nessa sexta-feira (28) pelo ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pelo governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, e pelo diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.

Todos os entendimentos ambientais já estão sendo discutidos para não ocorrer atraso no cronograma. A expectativa é de que até maio seja liberada a Licença de Instalação do Ibama para a duplicação da rodovia, com o lançamento da licitação entre julho e agosto. A ordem de serviço deve ser assinada em setembro, com início imediato das obras e conclusão prevista até março de 2022. O investimento será de aproximadamente R$ 135 milhões. Desse total, 70% serão financiados pela Itaipu e 30% pelo governo do Estado, que deverá receber do Ministério de Infraestrutura a gestão da obra.

O governador Ratinho Júnior também agradeceu a atenção que o governo federal tem dado ao Estado e destacou a parceria com a Itaipu. Segundo ele, a gestão do diretor-geral Silva e Luna priorizou os investimentos em grandes obras de infraestrutura, beneficiando não apenas a região, mas todo o Paraná. “Talvez o principal projeto seja a ampliação do aeroporto, porque vai potencializar o turismo e atrair voos diretos dos Estados Unidos e da Europa”.

Corredor turístico

A BR-469 é a única via de acesso às Cataratas do Iguaçu e ao Aeroporto Internacional e também o mais importante corredor turístico da cidade, onde estão concentrados alguns dos principais hotéis e atrativos. A falta de duplicação provoca congestionamentos constantes e prejuízos ao turismo. Em época de férias e feriados prolongados, as filas no local são quilométricas. A obra vem sendo anunciada há mais de 20 anos por vários governos, mas nunca saiu do papel.