Tentativa de assalto termina em morte

Cascavel – A suposta tentativa de assalto seguida de acidente que terminou com a morte de um dos supostos assaltantes na manhã de ontem na BR-277, perímetro urbano de Cascavel, é um mistério. A investigação do caso está sob responsabilidade do GDE (Grupo de Diligências Espaciais), que não divulga informações.

O acidente envolveu um veículo Fluente e um caminhão-baú. A batida teria acontecido após uma tentativa de abordagem do Fluence ao caminhão. O carro encostou no caminhão, que atravessou a pista e foi parar dentro de uma empresa de máquinas agrícolas. O carro capotou e parou às margens da rodovia. Everton dos Santos Della Betta, 28 anos, morreu na hora e o outro ocupante foi rapidamente resgatado por um Fox Prata que seguia logo atrás e fugiu. O motorista do caminhão teve ferimentos leves.

Objetos estranhos

O Fluence tinha placas falsas e havia sido furtado em São Paulo. A polícia ainda não identificou a placa do Fox. A polícia busca os outros supostos envolvidos na situação.

No Fluence foram encontrados uma arma falsa e um colete tático. Haveria ainda uma caixa de papelão lacrada na parte detrás do veículo, mas a polícia não fala sobre o assunto.

No caminhão foram encontrados duas armas de air soft e alguns celulares e eletrônicos trazidos do Paraguai. A mãe do caminhoneiro mora em Cascavel. Ela contou que ele lhe dissera que traria uma mudança de Foz do Iguaçu para Cascavel.

A Receita Federal de Cascavel deve periciar a carga.

Dois casos semelhantes na BR-277

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) afirma que é provável que os assaltantes tivessem conhecimento que o caminhão estaria transportando mercadorias do Paraguai e por isso tentariam roubar a carga. A questão é que, aparentemente, o contrabando é de valor irrisório.

Contudo, o que chama a atenção é que no dia 19 de setembro uma situação semelhante foi registrada também na BR-277. Uma van de Curitiba com 13 pessoas que haviam ido ao Paraguai fazer compras foi abordada a cerca de 3 quilômetros de Cascavel por bandidos que se passaram por policiais. Eles faziam uso de fuzis.

Na abordagem, foi anunciado o assalto e os bandidos pediram as bolsas e os celulares das vítimas e levaram a van. O veículo foi abandonado pouco tempo depois em um bairro próximo ao local do assalto. As vítimas encontraram as bolsas e os celulares no veículo. Os bandidos levaram apenas os produtos comprados: brinquedos, roupas e utensílios domésticos. Até hoje ninguém foi identificado nem preso.

Longa ficha corrida

O suspeito que morreu no acidente, Everton dos Santos Della Betta, 28 anos, tinha uma série de passagens policiais por receptação, porte de arma de fogo de uso restrito, uso de documento falso, tráfico de drogas e furto de veículos.

Dois irmãos dele – por parte de pai – já morreram em situações misteriosas.

Marcelo Petrow Della Betta morreu em outubro de 2012 na Estrada Chaparral, próximo à BR-277. O carro que ele conduzia capotou após uma perseguição policial. Ele morreu na hora. Nenhuma situação suspeita foi encontrada no veículo.

Magno Petrow Della Betta foi morto em março de 2013 em Santa Tereza do Oeste. Ele e mais três homens foram atraídos até uma área rural após uma negociação de cigarros contrabandeados do Paraguai. O motivo do crime seria dívida com um contrabandista. Três deles foram assassinados e os corpos encontrados amordaçados e com as mãos e os pés amarrados, inclusive Magno. Um deles sobreviveu após ser baleado.

Reportagem: Cláudia Neis