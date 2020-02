TÊNIS | Maria Sharapova anuncia aposentadoria

A russa Maria Sharapova, de 32 anos, decidiu se aposentar do mundo do tênis. O anúncio foi feito em um artigo na “Vanity Fair” e por meio de seu Instagram. Na publicação da revista, a tenista, que conquistou cinco vezes o Grand Slam – e 32 títulos ao longo da carreira -, citou que as lesões contribuíram para a decisão e contou um caso que exemplificou as dificuldades nos últimos meses. “Um deles [sinais] aconteceu em agosto passado no US Open. Trinta minutos antes de entrar na quadra, eu tinha um procedimento para entorpecer meu ombro para conseguir jogar. Lesões no ombro não são novidade para mim – com o tempo, meus tendões se desgastaram como uma corda. […] Apenas pisar na quadra naquele dia parecia uma vitória final, quando é claro que deveria ter sido apenas o primeiro passo em direção à vitória. Compartilho isso não por pena, mas para pintar minha nova realidade: meu corpo se tornou uma distração”, disse ela.

