Tênis de mesa é 100% ouro

Referência no trabalho de base na modalidade de tênis de mesa, Cascavel colocou suas escolas no topo de pódio da competição em todas as disputas na fase regional dos Jogos Escolares em Corbélia. A competição contou a participação de quase 70 atletas e os campeões e vice-campeões asseguram vagas na fase macrorregional, será disputada no fim do mês em Cafelândia.

No individual, Bárbara Vitória Jorente Marroque (Colégio Santa Maria) foi campeão na categoria A (15 a 17 anos) e Laura Maria Zantut (CE Padre Carmelo Perrone) na B (12 a 14 anos) do feminino, enquanto Lucas Kambetunava Rosa (CE Pe. Carmelo Perrone) e Eduardo Gruchoski (C. Santa Maria) venceram as respectivas divisões de idade no masculino.

DUPLAS

Nas duplas femininas, as cascavelenses venceram na categoria B com Laura Zantut/Suelen Karvat (CE Pe. Carmelo Perrone) e na A com Élissa Leoblein Padial/Emilly Sabará (CE Francisco Lima) – Adimene Exza/Rebeca Bezerra (CE Padre Carmelo Perrone) ficou com o bronze.

Nas duplas masculinas, na categoria B só deu Cascavel, com o ouro para Luigi Bobko Bilibio/Diogo Gulhack (Escola Sagrada Família), a prata para Eduardo Gruchoski/Pietro Ferri (Colégio Santa Maria) e o bronze para Luiz Henrick Mandrick/Gabriel Piekarski (CE Padre Carmelo Perrone). Na categoria A, a dobradinha foi com Lucas Kambetunava Rosa/Kevin dos Santos Garcia (CE Padre Carmelo Perrone) em primeiro e Lucas Souza Ribeiro/Gustavo Ap. Silva Santos (CE Francisco Lima) em segundo.