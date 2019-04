Tênis cai superbem com vestido e é tendência fashion

Quando estamos em dias mais quentes, o ideal é usar roupas mais confortáveis, mas sem perder o estilo e a elegância. A combinação de tênis com vestido é uma tendência que começou em 2018 e se estendeu até hoje, por se encaixar justamente neste quesito de conforto+estilo.

Anos atrás, se alguém pensasse em usar vestido com tênis já vinha na cabeça o pensamento de que o look ficaria brega, mas hoje essa ideia já não existe mais. Seja no cotidiano ou nas redes sociais, a combinação virou tendência entre blogueiras e influenciadoras por ser algo prático, estiloso e super original.

Os tênis se tornaram muito populares no universo fashionista, principalmente pela variedade de modelos e estilos, tornando o visual versátil, despojado e autêntico.

Ainda há muita gente que fica em dúvida sobre como fazer a melhor combinação de tênis e vestido. Por isso, separamos algumas dicas essenciais que irão nortear toda a composição do seu look:

1 – Aposte em vestidos floridos: Essa opção garante um ar de romance, já o tênis deixe o visual ainda mais feminino, além de moderno e atual. Você ainda pode adicionar ao look uma jaqueta jeans ou preta. Que tal?

2- Aposte em vestidos neutros: mais básicos e sem estampa, esses vestidos combinam muito bem com qualquer tipo de tênis e ajudam a valorizar o look por meio de acessórios. Além disso, é possível incluir, também, uma sobreposição de coletes, jaquetas ou casacos.

3- Aposte em vestidos listrados: as listras são estampas clássicas e estão sempre na moda, portanto são uma opção incrível para fazer parte do look vestido e tênis, pois além de dar um ar despojado, conseguem dar um toque feminino à roupa. Você encontra facilmente vestidos de todos os modelos com a estampa listrada, seja ele longo ou curto, justo ou mais largo. Escolha o que você se sentir melhor e arrase!

Sugerimos só algumas ideias, mas as combinações de vestido e tênis são diversas e você pode usar e abusar da sua criatividade. Claro, lembre-se de prezar pelo conforto e o estilo.