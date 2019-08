Temporada europeia começa hoje na Inglaterra e na França

Londres – A temporada regular do futebol europeu começa neste fim de semana com o início de algumas das principais ligas do continente. Destaque para duelos clássicos marcados já para a primeira rodada.

Nesta sexta-feira, começam as disputas na Inglaterra e na França. No país da Torre Eiffel, o campeonato nacional começa com um duelo de tradição entre Mônaco e Lyon, que teve o retorno de Juninho Pernambucano nesta temporada, desta vez como diretor. Campeão de seis das últimas sete edições do Francês, o Paris Saint-Germain estreará domingo (11) contra o Nimes ainda sem saber se terá Neymar nesta temporada.

Na Terra da Rainha, o Liverpool, atual campeão europeu, abre hoje o Campeonato Inglês diante do Norwich, rumo à conquista inédita da Premier League com o formato atual, adotado na temporada 1992/1993. Nos próximos fins de semana, destaque para os clássicos: Manchester City x Tottenham (na 2ª rodada, dia 17) e Liverpool x Arsenal (na 3ª rodada, dia 24).

Já o Campeonato Espanhol terá início na próxima semana com dois duelos regionais logo na rodada inaugural: Atlético de Bilbao x Barcelona, na sexta-feira (16), e Celta de Vigo x Real Madrid, no sábado (17). Outro badalado campeonato nacional no Velho Continente, o Italiano começará no dia 24 também com duelos interessantes logo na 1ª rodada: Parma x Juventus e Fiorentina x Napoli.