Temperatura fica abaixo de 0°C no Paraná nos próximos dias

A massa de ar polar se espalha de vez sobre o Brasil durante esta quinta-feira (7) e na sexta-feira (8), é o que informa o Climatempo.

O centro da massa de polar, que é a região de frio mais intenso e de ar mais seco vai passar sobre a Região Sul nos dias 7 e 8 de maio. Estes dois serão o pico do frio no Sul do Brasil, mas também em muitas áreas do Centro-Oeste, em Rondônia, no Acre, no sul do Amazonas e parte do estado de São Paulo.

No fim de semana, 9 e 10 de maio, o centro da massa polar estará mais próximo da Região Sudeste e fazendo o frio aumentar.

A menor temperatura em 2020 medida pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) em 2020 até o dia 6/5/2020 foi de 1,7°C abaixo de 0°C no dia 16 de abril, em General Carneiro, no Paraná.

A estação meteorológica localizada a 2450 metros de altitude, no Parque Nacional do Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro, registrou -5,1°C no dia 30 de abril. Porém, este local não é habitado e está numa altitude muito elevada.

Já a menor temperatura registrada em 2020 pelo Epagri-Ciram, órgão do governo de Santa Catarina para o monitoramento meteorológico e agrícola, até o dia 6 de maio, foi de 3,7°C abaixo de 0°C em Urupema/Parque Exposição, em 8 de abril.

Até o dia 10 de maio, o Sul do Brasil deve registrar temperaturas abaixo de 0°C.

Cascavel

A previsão para esta quarta-feira em Cascavel é de mínima de 3°C e máxima de 16°C.

Já a sexta-feira (8), promete ser um poquinho mais quente com temperatura mínima de 4°C e máxima de 19°C. Não há previsão de chuva.