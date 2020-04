Telemedicina Paraná chega a 2,3 mil atendimentos

O Telemedicina Paraná completou nesta segunda-feira (27) 2.395 atendimentos, auxiliando nas medidas de enfrentamento e prevenção à covid-19 adotadas pelo Governo do Estado.

Lançado há duas semanas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, o serviço de atendimento de saúde online pode ser acessado de qualquer localidade paranaense pelo site ou pelo aplicativo Telemedicina Paraná, disponível para os sistemas Android e IOS.

NA PRÁTICA – Atuam na plataforma 160 médicos, enfermeiros e estudantes de cursos da área da saúde das universidades estaduais do Paraná e da UFPR (Universidade Federal do Paraná)

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO – A partir desta terça-feira (28), o Telemedicina Paraná também disponibilizará atendimento psicológico gratuito. São 14 psicólogos voluntários que atenderão o público.

PASSO A PASSO – Após o cadastro no aplicativo ou no site, o paciente preenche um formulário sobre sua condição de saúde. O sistema faz uma triagem inicial por meio da inteligência artificial. Se o paciente não for identificado com possíveis sintomas de coronavírus receberá orientações de como se prevenir.

Se for identificado com algum sintoma será encaminhado para nova triagem com profissionais e estudantes da saúde, com atendimento online via WhatsApp. Se os sintomas não forem de covid-19 ele receberá novas orientações.

Na consulta online o médico dará o diagnóstico, com possibilidade de encaminhamento para atendimento presencial na unidade de saúde mais próxima do paciente. O médico também pode prescrever medicamentos e emitir atestados.