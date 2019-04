Técnico do acesso, Matheus Costa está de volta

Comandante do acesso à Série A do Brasileiro em 2017, Matheus Costa é o novo técnico do Paraná Clube. Um ano e quatro meses após levar a Gralha à elite do futebol nacional, o treinador está de volta à Vila Capanema. “Procuramos um profissional que conhecesse o clube, que tivesse empatia com a torcida. O Matheus tem tudo isso e uma grande capacidade de comando, como vimos na vitoriosa temporada de 2017”, comentou, ontem, o presidente Leonardo de Oliveira, ao anunciar o retorno de Matheus, que havia deixada a equipe logo após recolocar o Paraná na elite nacional – após 10 anos de Série B.