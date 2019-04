Taxa de Coleta de Lixo: Secretaria de Finanças esclarece equívoco em 264 cadastros imobiliários

A Secretaria Municipal de Finanças informou na tarde dessa quarta-feira (03), que foi identificado um erro de lançamento da Taxa de Coleta de Lixo 2019 para um total de 264 cadastros imobiliários, devido a uma inconsistência no cadastro quanto ao código de geração de lixo por região, o que acabou deixando alguns endereços do Cancelli, Neva, São Cristóvão, Parque São Paulo, Canadá e Região do Lago com o valor da taxa do Centro (R$ 591,54). A falha já foi corrigida e os carnês originais cancelados; novos lançamentos, com os valores corretos, já foram emitidos.

A Sefin informa ainda que os contribuintes atingidos pelo recálculo podem consultar o novo carnê de forma on-line pelo Portal do Município, no endereço https://cascavel.atende.net/.

Além disso, esses contribuintes também serão notificados, conforme a legislação vigente, e cientificados quanto aos atos administrativos realizados, com a emissão de novo carnê e novo prazo de pagamento, excepcionalmente para a Taxa de Coleta de Lixo.

Esclarecimentos e dúvidas podem ser dirimidos na Secretaria Municipal de Finanças ou, ainda, pelo telefone: 3321-2221.

A Sefin torna pública a lista dos imóveis abrangidos pelo novo cálculo, conforme a relação abaixo: