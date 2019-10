Tarde alemã para a terceira idade abrirá a programação da Oktoberfest 2019 

Estão se findando os preparativos para o início da Oktoberfest 2019. A programação inicia na quinta-feira, dia 17 e segue até sábado, dia 19. Duas pré-oktoberfest foram realizadas nesse ano, uma na rua Santa Catarina e outra no Clube Guarani.

Sobre a programação de quinta-feira (17), as atividades iniciam às 14h, com a abertura da Casa Cultural e a tarde alemã para os idosos.

O evento inicia com a entrada das bandeiras; 14h15, início do matinê dançante e das competições esportivas entre clubes e entidades, como: trummzegewetter (serrote traçador), tischkegel (bolãozinho de mesa) e pendelkegel (bolão com bola no pendulo); 15h45, intervalo para lanche com cuca e linguiça e apresentações culturais; 17h30, anúncio dos resultados das competições e premiação dos vencedores. O encerramento está previsto para às 18h.

O evento é organizado pela prefeitura rondonense, através da Secretaria de Assistência Social, Proem (Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon), com o apoio da JCI Marechal Rondon.

Todos os clubes de idosos do município foram convidados, além de grupos de toda a região. Assim como aconteceu no ano passado, a expectativa é reunir excelente público. A animação do evento ficará por conta da Banda Reprise. “Será uma tarde muito animada e divertida. A programação é bastante variada. O convite é estendido a todos da melhor idade para que participem”, destacou a secretária de Assistência Social, Josiane Laborde Rauber.