Tapetão ou fato inédito? Advogado do Londrina explica como quer “paralisar” a Série B

Londrina – O futebol brasileiro viveu um fato inédito este ano com o W.O. do Figueirense na Série B, o que resultou em ação judicial por parte do Londrina, que terminou o campeonato uma posição abaixo da equipe de catarinense e pleiteia evitar o rebaixamento nos tribunais. O famigerado termo “tapetão” ecoou País afora, e o advogado do time paranaense, o ex-procurador do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), Paulo Schmitt, explica os próximos passos do processo.

“O Londrina entrou no com uma cautelar para chamar a atenção para graves irregularidades de um adversário que segue na Série B depois de um dos maiores escândalos do futebol brasileiro. O Tribunal concedeu diversos prazos para regularização de salários e o clube disse que já estava tudo quitado, o que não correspondia com a verdade. A declaração foi maquiada e nós provamos isso na medida cautelar, que os jogadores não receberam salários, ingressaram na Justiça do Trabalho e há acordos homologados, inclusive, e não cumpridos”, explica Paulo Schmidtt.

Na medida protocolada, o defensor do Tubarão pede que a classificação final da Série B não seja oficializada pela Confederação Brasileira de Futebol. “Nossa pretensão inicial é para que classificação final não seja homologada para que o caso seja discutido e rediscutido, porque a infração existe e já aconteceu, o campeonato acabou e clube infrator não honrou compromissos, e isso é controverso. Não podemos nos calar diante desse fato”.

“Essa causa não é só do Londrina, é de todos, pois se existem regras elas devem ser cumpridas. Existe um flagrante de desobediência e todos os clubes saem prejudicados, então, poderiam ser outros (a questionar o Figueirense na Justiça), mas o Londrina ficou numa posição na tabela que lhe garante a legitimidade de discutir. Essa é nossa causa, mas que poderia ser de outro clube, não só específica do Londrina”.