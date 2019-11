Tanscatarina anuncia novidades para 2020

Para o 12º Transcatarina – que será realizado de 7 a 11 de julho -, as categorias de competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light) terão novos responsáveis pelo levantamento dos percursos: Vander Hirt (o Fritão) e André Muniz (o Deco). Ainda há as categorias Passeio Radical e Adventure, que possuem outros coordenadores.

“Convidamos o Fritão para assumir a direção técnica de prova; ele tem larga experiência na organização do RallyPR e do Transparaná, além de ser um excelente navegador. E trouxemos de volta o Deco como diretor adjunto de prova”, declarou o diretor-geral do Transcatarina, Edson João da Costa. “No Brasil, temos excelentes diretores de prova, cada qual com sua característica particular. Ciente disso, quero trazer para o nosso evento o que eles têm de melhor e agregar ao estilo Transcatarina de fazer rali. Será uma prova feita em três mãos e eu estarei presente na fase inicial (na escolha dos terrenos) e no experimental (conferência). Tenho muitas expectativas para este Transcatarina, junto de pessoas de enorme referência no cenário nacional”, completou.

A largada do 12º Transcatarina será mantida na cidade de Fraiburgo (SC), com secretaria de prova no Hotel Renar. Os demais municípios que sediarão esse encontro estão em negociação e serão anunciados em breve. As inscrições seguem abertas pelo site www.transcatarina.com.br. Até o momento, 173 veículos foram confirmados.