TAÇA RIO | Botafogo vai a campo sem Autuori, suspenso por criticar Ferj

O Botafogo não contará com uma peça importante no retorno do Campeonato Carioca, às 11h deste domingo (28) contra a Cabofriense, no Engenhão. O treinador Paulo Autuori foi suspenso pelo TJD-RJ no fim da tarde de sexta-feira (26) após criticar a postura da Ferj no que diz respeito ao retorno do Estadual em entrevista ao “Jornal O Globo”. O comandante está impedido de comandar o Botafogo por 15 dias – e, consequentemente, não estará à beira do gramado nos últimos dois jogos do Glorioso na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. “Ferj para mim não é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, é a federação dos espertos do Rio de Janeiro. É uma federação que não tem ideias. O que eu acho é que é uma grande mamata ali”, disse Autuori na entrevista.