TAÇA FPFS | Campeão será conhecido nesta segunda em Umuarama

A cidade de Umuarama, que nesta temporada voltou com força ao cenário estadual, receberá a decisão do título da Taça FPFS nesta segunda-feira (9), às 20h15, no Ginásio Amário Vieira da Costa. A torcida umuaramense pode voltar a comemorar um título estadual em casa depois de 11 anos, com Umuarama x Ampére. A última vez foi em 2008, no bicampeonato da Série Ouro. No ano anterior, o título havia sido conquistado em Maringá. Depois disso, o Umuarama conquistou o tricampeonato dos Jogos Abertos do Paraná em Apucarana 2017, Londrina 2018 e Toledo 2019. Já a última final no Amário Vieira da Costa foi na Série Ouro 2015, que terminou com o Guarapuava campeão. Para comemorar o segundo título em 2019, os comandados do técnico Nei Victor contam com o fator casa, pois no jogo de ida, em Ampére, a igualdade prevaleceu, com um empate por 2 a 2. Em caso de empate agora em Umuarama, o campeão será definido nos pênaltis.