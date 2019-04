Suspeito de roubo a idosos é preso

Um homem suspeito de participar do roubo a um casal de idosos na última terça-feira (25) no Bairro Alto Alegre, em Cascavel, foi preso ontem pelo GDE (Grupo de Diligências Especiais). O rapaz foi preso em flagrante por estar com uma grande quantidade de drogas. O GDE informou ainda medidas cautelares haviam sido solicitadas ao Poder Judiciário.

O crime foi registrado por câmeras de segurança. O casal de idosos havia chegado em casa quando foi abordado pelos bandidos que levaram o carro e agrediram o homem. O carro já foi recuperado.