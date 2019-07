Suspeito de homicídios é preso com notas falsas

Vitor dos Santos, 26 anos, apontado como suspeito de envolvimento no homicídio de Diego Munarelli e Sebastião Apolinário Neto e no atentado à vida de Douglas Grechuski, registrada na madrugada de 5 de julho, no Bairro Cascavel Velho, em Cascavel, foi preso na noite de quarta-feira (16) em Assis Chateaubriand com notas falsas.

De acordo com a delegada Raísa Scatiot, havia contra Vitor um mandado de prisão em aberto, que foi informado à Polícia Federal no ato do flagrante.

Ele foi trazido ontem a Cascavel para ser ouvido.

Vitor tem extensa ficha criminal, com crimes como: receptação, porte e posse ilegais de arma de fogo e tráfico de drogas.

As investigações continuam porque há outros envolvidos no duplo homicídio. Uma das linhas de investigação é a relação com o tráfico de drogas.

O crime

Os três rapazes (Diego Munarelli, Sebastião Neto e Douglas Grechuski) iam de carro para casa no Bairro Cascavel Velho quando foram surpreendidos pelos criminosos, que estavam em um carro prata. Eles dispararam diversas vezes contra as vítimas. Diego morreu na hora e Sebastião no HU (Hospital Universitário) no dia seguinte. Douglas já teve alta e se recupera dos ferimentos. Câmeras de segurança registraram o ataque.